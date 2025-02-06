Валютный резонанс. Стоит ли сейчас покупать доллары и какие события отразятся на курсе рубля

Опасность — понятие относительное. Если говорить о покупке долларов или евро, то речь идёт в первую очередь о рисках потерь из-за колебаний курса. Рубль действительно укрепляется, но это не значит, что тренд сохранится в долгосрочной перспективе. Валютный рынок подвержен влиянию множества факторов. На него влияют экономическая политика, санкции, цены на нефть, спрос и предложение. Прямого запрета на покупку валюты нет. Вопрос сейчас лишь в том, выгодно это или нет. Так охарактеризовал обстановку на рынке главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.