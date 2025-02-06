Головная боль человечества. Где в наших телах накапливается микропластик

Частицы оказались в основном полиэтиленовые, а их размеры чаще всего не превышают десятитысячных долей миллиметра. Интересно, что количество частиц не зависело ни от возраста, ни от, например, причин смерти, но явно было связано с другим показателем — датой кончины: у умерших в 2016 году микропластика в организме было гораздо меньше, чем у тех, кого не стало в 2024-м. Доцент МГИМО объяснила, что их накопление в определённых частях тела связано с особенностями кровеносной системы.