Фильмы «Александр Третий» и «Операция “Карпаты” вошли в лонг-лист Премии АПКиТ

В списке номинантов оказались и два крупных проекта телеканала «Рен-ТВ». Картина «Александр Третий» претендует на звание «Лучший документальный фильм», а военно-исторический детектив «Операция “Карпаты” может стать обладателем сразу шести наград за “Лучшую сценарную работу”, “Лучший онлайн-сериал”, “Лучшую оригинальную музыку к сериалу”, “Лучшего актёра сериала”, “Лучшую актрису сериала”, а также “Лучшего актёра второго плана в сериале”. Итоги конкурса будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии.
Напомним, что документально-игровой фильм «Александр Третий» повествует о жизни великого российского правителя, который за 13 лет смог сделать Россию мощной экономической и промышленной державой. «Операция “Карпаты” же рассказывает о борьбе с бандеровским подпольем на западе Украины в конце 40-х.
Ранее Романа Мадянова посмертно наградили премией «Золотой орёл» за роль в фильме «Любовь Советского Союза». Это была последняя его работа. В кинокартине он играл начальника Главного управления театрами Николая Каноныхина.