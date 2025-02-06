Фильмы «Александр Третий» и «Операция “Карпаты” вошли в лонг-лист Премии АПКиТ

В списке номинантов оказались и два крупных проекта телеканала «Рен-ТВ». Картина «Александр Третий» претендует на звание «Лучший документальный фильм», а военно-исторический детектив «Операция “Карпаты” может стать обладателем сразу шести наград за “Лучшую сценарную работу”, “Лучший онлайн-сериал”, “Лучшую оригинальную музыку к сериалу”, “Лучшего актёра сериала”, “Лучшую актрису сериала”, а также “Лучшего актёра второго плана в сериале”. Итоги конкурса будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии.