WADA хочет взыскать с Валиевой 870-тысячную компенсацию за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается связаться с российской фигуристкой Камилой Валиевой и её командой. Организация хочет взыскать со спортсменки компенсацию за неудачную апелляцию в Верховный суд Швейцарии по поводу четырёхлетней дисквалификации.