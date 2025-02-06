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WADA хочет взыскать с Валиевой 870-тысячную компенсацию за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается связаться с российской фигуристкой Камилой Валиевой и её командой. Организация хочет взыскать со спортсменки компенсацию за неудачную апелляцию в Верховный суд Швейцарии по поводу четырёхлетней дисквалификации.

Источник: Life.ru

Ранее служители Фемиды обязали Валиеву выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA 8 тысяч швейцарских франков (около 870 тысяч рублей).

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — сообщило агентство РИА «Новости».

Ранее в России заявили о коррумпированности системы Верховного суда Швейцарии, отклонившего апелляцию Валиевой. На объективность Запада по отношению к нашим спортсменам сейчас сложно рассчитывать, уверена президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.