WADA хочет взыскать с Валиевой 870-тысячную компенсацию за неудачную апелляцию

Ранее служители Фемиды обязали Валиеву выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA 8 тысяч швейцарских франков (около 870 тысяч рублей).
«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — сообщило агентство РИА «Новости».
Ранее в России заявили о коррумпированности системы Верховного суда Швейцарии, отклонившего апелляцию Валиевой. На объективность Запада по отношению к нашим спортсменам сейчас сложно рассчитывать, уверена президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.