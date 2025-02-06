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Белый дом: команда Байдена финансировала смену пола в Гватемале

Каролин Левитт обвинила администрацию Байдена «в глупости».

Источник: Аргументы и факты

Белый дом рассекретил траты администрации Джо Байдена, в частности, команда демократа выделяла деньги на операции по смене пола в Гватемале*.

О расходах демократов рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга. Она обвинила администрацию Байдена «в глупости».

«Два миллиона долларов на смену пола в Гватемале», — зачитала Левитт соответствующий документ.

Помимо этого, Соединённые Штаты при Байдене выделяли миллионы долларов на новое шоу «Улица Сезам» в Ираке и «борьбу с дезинформацией в Казахстане».

На создание нового шоу в Ираке было выделено 20 миллионов долларов, а на «борьбу с дезинформацией» в Казахстане — 4,5 миллиона. Ещё шесть миллионов долларов Байден направил на «финансирование туризма» в Египте.

Ранее сообщалось, что экс-президент Соединённых Штатов Джо Байден заключил соглашение о сотрудничестве с агентством талантов Creative Artists Agency. CAA занимается поиском работы для творческих личностей.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.