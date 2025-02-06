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Трамп сурово наказал спортсменов-трансгендеров* за кражу тысяч побед у женщин

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Также документ оставит без финансирования учебные заведения, которые допустили трансгендеров* к таким состязаниям.

Источник: Life.ru

«Мужчины, притворяющиеся девочками, украли у них победу в более чем 3,5 тысячи состязаний, что очень много, и приняли участие в более чем 11 тысячи соревнований, предназначенных для женщин», — заявил глава Белого дома.

Также американский политик будет добиваться от МОК полного отстранения трансгендеров* от участия в женских соревнованиях.

Ранее против участия трансгендеров* в женских состязаниях высказался и Владимир Путин. По словам политика, это напрочь убивает женский спорт.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.