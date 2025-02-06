Трамп предложил «самому себе» построить бальный зал в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что думает о возведении бального зала в официальной резиденции президента Соединённых Штатов, он отметил, что пообещал сделать такое предложение «самому себе».
«Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приёмов», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.
Трамп отметил, что уже озвучивал инициативу о постройке помещения для танцев и приёмов администрации Джо Байдена, однако не получил ответа.
В настоящее время, по словам Трампа, речь идёт о «предложении самому себе».
«Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно? Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел», — подчеркнул он.
Трамп также заявил, что бальный зал является «прекрасным дополнением» к Белому дому и «ничего не будет стоить».
Ранее Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира.