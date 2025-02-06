Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил «самому себе» построить бальный зал в Белом доме

По словам Трампа, бальный зал является «прекрасным дополнением» к Белому дому.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что думает о возведении бального зала в официальной резиденции президента Соединённых Штатов, он отметил, что пообещал сделать такое предложение «самому себе».

«Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приёмов», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.

Трамп отметил, что уже озвучивал инициативу о постройке помещения для танцев и приёмов администрации Джо Байдена, однако не получил ответа.

В настоящее время, по словам Трампа, речь идёт о «предложении самому себе».

«Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно? Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел», — подчеркнул он.

Трамп также заявил, что бальный зал является «прекрасным дополнением» к Белому дому и «ничего не будет стоить».

Ранее Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира.

Трамп Дональд