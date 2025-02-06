WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет переговоры с командой российской фигуристки Камилы Валиевой о выплате компенсации после неудачной апелляции в Верховном суде Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба WADA, ссылаясь на последние события вокруг дела спортсменки.
Ранее Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой, которая оспаривала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее четырехлетней дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. В соответствии с вынесенным вердиктом, фигуристка обязана выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.
Пресс-служба WADA подтвердила, что организация активно связывается с командой Валиевой для обсуждения порядка выплаты этой суммы.
Ранее стало известно, что Валиева до сих пор не вернула ни одну из медалей, которых её лишили по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).