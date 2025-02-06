Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 февраля 2025

В регионе после захода солнца шкала термометра опустится до −32…-37 градусов, при прояснении −42…-47. Днем ожидается −20…-25, местами −30…-35. В западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ночью при облачной погоде −22….-27, днём −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 6 февраля 2025.