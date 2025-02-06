Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 февраля 2025

Погода в Иркутске 6 февраля 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −20…-22 градусов, ночью до −32. Ветер северо-восточный, юго-восточный 2−7 м/с.
Погода в Иркутске 6 февраля 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 4−9 м/с, ночью в западных, центральных, южных районах северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе после захода солнца шкала термометра опустится до −32…-37 градусов, при прояснении −42…-47. Днем ожидается −20…-25, местами −30…-35. В западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ночью при облачной погоде −22….-27, днём −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 6 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поезд сбил краснокнижных антилоп в Забайкалье.