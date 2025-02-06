Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 февраля 2025

До −22 градусов похолодает в Иркутске 6 февраля.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 6 февраля 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −20…-22 градусов, ночью до −32. Ветер северо-восточный, юго-восточный 2−7 м/с.

Погода в Иркутске 6 февраля 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 4−9 м/с, ночью в западных, центральных, южных районах северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе после захода солнца шкала термометра опустится до −32…-37 градусов, при прояснении −42…-47. Днем ожидается −20…-25, местами −30…-35. В западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ночью при облачной погоде −22….-27, днём −12…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 6 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поезд сбил краснокнижных антилоп в Забайкалье.