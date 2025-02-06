Собаки — новая нефть: как заработать на друзьях человека

Буквально на днях президент России Путин дал поручение правительству организовать процесс выдачи земельных участков «социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных». Кроме выдачи государственной или муниципальной земли для спасителей четвероногих друзей человека надо обеспечить «меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов», ну и до кучи «обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ». Отчитаться за все это хозяйство премьеру Мишустину и осчастливленным региональным властям надо уже через полгода — до 1 июля 2025-го. А пока президент двигается в сторону зоозащитной повестки, в Приморье бушуют настоящие войны приютов. В ситуации разбиралось DEITA.RU.
Как ни странно, о собачьих историях никто в крае особо не вспоминал уже несколько лет, пока они сами чудесным образом не вытащили себя на свет. Очередной рецидив в молодежной столице случился под самый занавес уходящего 2024 года. Все началось с разборок между приютами для безнадзорных животных на тему, кто из них в законе, а кто нет. Главным героем публикаций СМИ и всяких блогеров тогда стал приют «Аристократ», который вошел в клинч с приютом АНО «Балто». Последний вроде как было решено считать менее законным и отобрать у него собак и землю. История приобрела такой резонанс, что на защиту «придворных» собаколовов из «Аристократа» пришлось поднимать даже структуры краевого правительства, а работу учреждения в декабре 2024 года осветили многие региональные СМИ. Оно и понятно, именно «Аристократ» является единственной организацией, отлавливающей собак за бюджетные деньги.
В чем же причина всего этого административно-собачьего лая? Некоторые «приморчане», еще не окончательно впавшие в «информационную деменцию», поскрипев мозгом, смогут вспомнить участившиеся случаи нападений собак в 2021−22 годах. Стаи бездомных четвероногих тогда нападали даже на детей. А чего же их не отлавливали? Отлавливали, но мало и плохо — деньги на это дело выделяли крайне скудные, хотя и из-за них умудрялись устраивать недюжинные коррупционные скандалы. Но это другая история. Так вот, с проблемой решили бороться рублем — выделили гранты на создание приютов и прочие мероприятия. А краевые депутаты стали поднимать стоимость услуг по отлову безнадзорных животных. В феврале 2022 года приморское правительство заявляло журналистам, что в крае насчитывается почти 4,5 тысячи безнадзорных собак.
Вот примерно в это время на арене борьбы с «одичавшими» друзьями человека и появляется приют «Аристократ». Официально это некоммерческая организация (НКО), а именно Приморская краевая общественная организация «Кинологический и фелинологический клуб “Аристократ”». Правда, помимо этой структуры есть еще и ООО «Аристократ», у которого основной вид деятельности связан с ветеринарией. НКО в настоящее время руководит Виктор Плутахин, а ранее он же руководил и ООО «Аристократ».
По данным портала проверки контрагентов Seldon.Basis, в прошлом году НКО ничего не заработало, но увеличило свой баланс на 4562% до 10,44 млн рублей. То есть баланс организации вырос с 224 тысяч до 10,44 млн рублей. Судебных споров и госзакупок у этого «Аристократа» вообще не было.
А вот у ООО «Аристократ» все по-другому. За 2024 год компания заключила 43 государственных контракта на отлов безнадзорных собак. Общая сумма составила почти 450 млн рублей. Для примера, только с управлением городской среды администрации города Владивостока заключили два контракта, каждый по 52 млн рублей. Первый контракт рассчитан до конца 2025 года, а второй до конца 2026 года. Всего же, начиная с 2021 года, компания заключила 104 контракта на сумму в 591 млн рублей.
Интересно, что сейчас компанией владеет и руководит Дарья Мироненко, которая возглавила ООО в 2021 году, сменив на этом посту Виктора Плутахина. Помимо этого, Мироненко является единственным владельцем ООО «Ветэлит», которое также специализируется на ветеринарии. Зарегистрировали компанию летом 2022 года. А первые контракты она заключила в 2023 году. На сегодня ООО уже выиграло 38 тендеров на 100 млн рублей. То есть на две компании получается без малого 700 млн рублей. В январе 2025 года «Ветэлит», кстати, отчего-то решили закрыть.
Кроме того, на создание нескольких приютов для отловленных животных были выделены еще и отдельные деньги в виде грантов. Получается, что при озвученном в начале 2022 года поголовье бездомных псов в 4,5 тысячи на каждую собаку приходится более 155 тысяч рублей бюджетных денег.
Следуя логике, можно предположить, что при таком мощном бюджетном финансировании количество безнадзорных собак должно ежегодно сокращаться, ведь их стерилизуют в приюте. Однако суммы контрактов говорят об обратном — меньше они не становятся. Так что? — количество животных не сокращается?
По словам директора приюта Галины Плутахиной, «рентабельность предприятия в этом году составляет 23,6%. А вот в прошлые годы она была немного выше 25%». Не совсем понятно, что тут подразумевается под «рентабельностью». Не будем ее путать с чистой прибылью. Но надо понимать, что рентабельность показывает относительный уровень прибыльности предприятия. Если совсем грубо, то все же четверть полученных денег приюта удастся преобразовать в прибыль. По сути это то, что организация может потратить на себя — от выплаты условных дивидендов до вложения в основные фонды и развитие. Весьма приятный для современного Приморья показатель, кстати…
При этом, как мы выяснили, на рынке присутствует только несколько игроков на весь Приморский край: два «Аристократа» — приют и ООО, а также еще одна коммерческая компания, которая занимается отловом безнадзорных собак. Как именно связаны все эти организации разъяснила Галина Плутахина: «Что касается “Аристократа” — это некоммерческая организация, а деятельность осуществляют две компании: ООО “Ветэлит” и ООО “Аристократ”. Вот они берут нашу территорию и тоже ловят животных. Поэтому они используют наши, то есть у нас договор идет о предоставлении приюта». Об этом она рассказала приморским журналистам, для которых краевое правительство организовало поездку в приют в середине декабря 2024 года. При этом не надо забывать, что обе ООО имеют общего учредителя.
В то же время, по словам г-жи Плутахиной, сегодня приют «Аристократ» является единственным учреждением в Приморье, которое может содержать отловленных собак. Остальным не удалось организовать такую работу. Ну, а так как с приютом сотрудничает только две компании, да еще и связанные между собой, получается, что рынок по отлову безнадзорных собак контролируется весьма ограниченным количеством юридических лиц. Причем, судя по суммам государственных закупок — он финансово наполнен.
Интересно, ударят ли по этой коммерческо-зоологической идиллии новые инициативы Президента? Тут можно предположить два варианта развития событий. Первый самый простой — получателем новых преференций станут старые игроки. Ну, а чего, схема отстроена, процессы отлажены, люди известны — выделить пару новых земельных участков или объектов недвижимости под новые приюты и отчитаться к 1 июля в Москву. Что может быть проще? А с другой стороны — рынок, на который бюджет отваливает практически целый «ярд», игроки открыто озвучивают «белую» доходность почти в 25 процентов, и циркулирует все это в невнятно понятийном поле госзакупок — весьма лакомый кусок в сегодняшних сложных экономических условиях. Так что, желающих поискать 700 миллионов и бюджетных плюшек под собачьим хвостом может и прибавиться.