Собаки — новая нефть: как заработать на друзьях человека

Как ни странно, о собачьих историях никто в крае особо не вспоминал уже несколько лет, пока они сами чудесным образом не вытащили себя на свет. Очередной рецидив в молодежной столице случился под самый занавес уходящего 2024 года. Все началось с разборок между приютами для безнадзорных животных на тему, кто из них в законе, а кто нет. Главным героем публикаций СМИ и всяких блогеров тогда стал приют «Аристократ», который вошел в клинч с приютом АНО «Балто». Последний вроде как было решено считать менее законным и отобрать у него собак и землю. История приобрела такой резонанс, что на защиту «придворных» собаколовов из «Аристократа» пришлось поднимать даже структуры краевого правительства, а работу учреждения в декабре 2024 года осветили многие региональные СМИ. Оно и понятно, именно «Аристократ» является единственной организацией, отлавливающей собак за бюджетные деньги.