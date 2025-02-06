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ИИ восстановил текст древнего свитка, сгоревшего при извержении Везувия

Ученые смогли восстановить текст, используя 3D-рентгенографию.

Источник: Аргументы и факты

Искусственный интеллект стал ключом к расшифровке древнего свитка, который сгорел в результате извержения Везувия, уничтожившего Помпеи почти две тысячи лет назад. Как сообщает издание The Guardian, ученые смогли восстановить текст, используя 3D-рентгенографию и технологии искусственного интеллекта.

В ходе исследования был обнаружен фрагмент, содержащий греческое слово διατροπή («отвращение»), которое встречается в тексте дважды. Этот метод цифрового разворачивания показал гораздо больше символов, чем удалось рассмотреть на предыдущих отсканированных свитках.

«Мы в восторге от того, что удалось получить изображение этого свитка из Бодлианской библиотеки», — поделился доктор Брент Силс, соучредитель конкурса «Везувий», который сыграл важную роль в прогрессе в области цифрового развертывания и чтения свитков, используя 3D-изображения.

Ранее ученые в России обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги нажатием одной кнопки, не раскрывая их. Объект, который нельзя разворачивать, помещается в томограф, а затем реконструируется его цифровая копия.