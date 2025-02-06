Жителей сектора Газа могут переселить в Сомали и Марокко

В Соединённых Штатах рассматриваются планы по переселению населения Газы в Сомали Марокко, информирует 12-й канал телевидения Израиля.
В Сомали речь идёт о территориях Сомалиленд и Пунтленд. Данные регионы объявили о своём суверенитете, однако не получили международного признания.
По данным израильских журналистов, у этих регинов «есть общая потребность» в политической поддержке со стороны Вашингтона. Также сообщается, что в Марокко заинтересованы в решении территориального спора, связанного с Западной Сахарой.
«Суть плана “по эвакуации и реконструкции” Газы, как его называют в Израиле, заключается в восстановлении сектора Газа под эгидой США, а не в аннексии территорий», — говорится в публикации.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».
Ранее Трамп заявил, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет.
Движение ХАМАС назвало слова Трампа о «сносе» Газы рецептом для создания хаоса.