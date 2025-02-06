Жильцы годами задыхаются от плесени: СК России занялся проблемным домом в Артёме

Поводом для вмешательства стали сообщения в ТГ-канале (18+): жители дома 1981 года постройки на улице Лазо жалуются, что на протяжении нескольких лет их подвальное помещение затапливается. В результате в квартирах распространились сырость и плесень, что привело к ухудшению здоровья жильцов, в том числе детей. Люди опасаются разрушения фундамента, однако их многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию города не дали результата.