Жильцы годами задыхаются от плесени: СК России занялся проблемным домом в Артёме

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству Следкома Приморья доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Артёме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома России.
Поводом для вмешательства стали сообщения в ТГ-канале (18+): жители дома 1981 года постройки на улице Лазо жалуются, что на протяжении нескольких лет их подвальное помещение затапливается. В результате в квартирах распространились сырость и плесень, что привело к ухудшению здоровья жильцов, в том числе детей. Люди опасаются разрушения фундамента, однако их многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию города не дали результата.
«В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Ясинскому предоставить доклад о предварительных результатах расследования. Ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома в Партизанске. Жительница дома, являющаяся инвалидом, обратилась в приёмную главы СК в социальной сети «ВКонтакте» (18+) с жалобой на разрушение здания, неисправные системы отопления и водоснабжения, затопленные подвалы и плесень на стенах.