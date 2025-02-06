Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Иркутской области

Помимо этого есть еще несколько значительных достижений. Показатель летальности в больницах от инфаркта миокарды снизился с 10,5% до 7,9%. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения осталась на том же уровне, что в 2023 — 17,9%. Однако это не превышает целевой показатель.