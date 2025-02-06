Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Иркутской области

В Иркутской области в прошлом 2024 году смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,6%, если сравнивать с 2023. Как стало известно КП-Иркутск, показатель смертности составил 660,0 случаев на 100 тысяч населения (годом ранее 671,0 на 100 тысяч).
Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин, по которой умирают люди, как в Приангарье, так и во всей России. В связи с этим врачи уделяют большое внимание профилактике и диспансеризации. Врачебный осмотр прошли около 1,3 миллиона жителей региона.
Помимо этого есть еще несколько значительных достижений. Показатель летальности в больницах от инфаркта миокарды снизился с 10,5% до 7,9%. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения осталась на том же уровне, что в 2023 — 17,9%. Однако это не превышает целевой показатель.
Медики делают всевозможное, чтобы оказывать сибирякам качественную помощь. Так в 2024 в двух сосудистых центрах появилось новое оборудование стоимостью более 244 миллионов рублей, открылись новые отделения реабилитации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском медколледже обустроили 14 учебных зон с современными лабораториями.