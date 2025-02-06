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«СКА-Нефтяник» не смог переиграть «Водник» в «Битве титанов» в Архангельске

Матч завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Источник: ХК СКА-Нефтяник

Накануне в Архангельске «СКА-Нефтяник» провёл матч с местным «Водником» и не смог переиграть хозяев, показывающих отличные результаты в нынешнем сезоне. «Кабаны» пропустили три безответных мяча, прежде чем забили сами, и в итоге не успели догнать поморов до того, как прозвучал финальный свисток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первым у «Водника» отличился Козлов на 20-й минуте, следом лучший бомбардир нынешнего Чемпионата Евгений Дергаев добавил в свою копилку ещё два очка — на что армейцы ответили голами Кузнецова и Девятых. Хозяева к перерыву чуть оторвались от дальневосточников, всё тот же Дергаев оформил хет-трик на 42-й минуте.

Во втором тайме Туомас Мяаття снова минимизировал отрыв, на что архангелогородцы ответили голом Насекина. Мяч от Шардакова, забитый на 72-й минуте, казалось, вернул в игру интригу, но больше забитых голов зрители не увидели.

5:4, и «СКА-Нефтянику» не удалось закрепиться за лидирующую в сезоне 2024/25 тройку «Водник» — «Кузбасс» — «Динамо» (Москва). Следующий матч «кабаны» проведут в Мурманске в субботу 8 февраля против «Мурмана».