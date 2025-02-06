«СКА-Нефтяник» не смог переиграть «Водник» в «Битве титанов» в Архангельске

Первым у «Водника» отличился Козлов на 20-й минуте, следом лучший бомбардир нынешнего Чемпионата Евгений Дергаев добавил в свою копилку ещё два очка — на что армейцы ответили голами Кузнецова и Девятых. Хозяева к перерыву чуть оторвались от дальневосточников, всё тот же Дергаев оформил хет-трик на 42-й минуте.