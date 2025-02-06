Новые направления появились в шахматном клубе Иркутска

В Иркутском шахматном клубе появились новые направления. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, желающие могут освоить игру в таврели, го и сянци.
Напомним, таврели — старинная интеллектуальная игра. Внешне она похожа на классические шахматы, однако, гораздо сложнее и захватывающее. Игроки не рубят фигуры, а берут их в плен, саму башня передвигают по верхней таврели, а это, кстати, учит мыслить в трехмерном пространстве.
Игру го придумали на Востоке, по сей день она считается самой сложной в истории. Цель — окружить территорию игровыми камнями, расширить границы своего государства.
— Сянци или «китайские шахматы» — традиционная игра для двух игроков. Главная задача заключается в атаке генерала противника таким образом, чтобы партнер не имел никаких возможных ходов, которые позволяют избежать «взятия» генерала, — отметили в пресс-службе администрации.
Напомним, занятия проходят по адресу Красноармейская, 9. На сегодняшний день открыт набор для школьников, желающих освоить все виды игр. Занятия проходят с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 по понедельникам и средам. Также ждут и взрослых: в понедельник и среду с 11:30 до 13:30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Иркутскую лыжню» перенесли на 1 марта из-за резкого похолодания.