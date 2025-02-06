Новые направления появились в шахматном клубе Иркутска

Напомним, занятия проходят по адресу Красноармейская, 9. На сегодняшний день открыт набор для школьников, желающих освоить все виды игр. Занятия проходят с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 по понедельникам и средам. Также ждут и взрослых: в понедельник и среду с 11:30 до 13:30.