В красноярском зоопарке заболел пума Арнальдо (видео)

Животному 13 лет, по кошачьим меркам это очень преклонный возраст, говорят зоологи. В мае 2024 года ветеринары заметили, что у Арнальдо долго и сложно заживает небольшая рана на ноге. Затем к этому прибавились и другие возрастные проблемы со здоровьем.
«Так, стали отмечаться назальные кровянистые выделения. Было принято решение о проведении полного комплексного обследования животного, по результатам которого разработали стратегию лечения. В конце лета обследование провели повторно, в результате была отмечена положительная динамика выздоровления», — рассказали в зоопарке.
Пока Арнальдо скрыт от глаз посетителей и находится под присмотром ветеринаров. «Так как животное готовили к исследованиям, в том числе УЗИ, большая часть шерстяного покрова была выбрита. Учитывая холода, высадить его в уличный вольер не предоставлялось возможным, и Арнальдо остался зимовать в вольере санитарного блока, где и проходит лечение. При наступлении благоприятной температуры на улице его переведут в свой уличный вольер, тогда Арнальдо снова смогут увидеть все посетители», — пояснили в «Роевом ручье».
Напомним, Арнальдо родился 6 августа 2011 года в зоопарке города Зеленогорск, в «Роев ручей» он приехал 28 ноября 2011 года в трехмесячном возрасте. В августе 2012 года к нему из Екатеринбургского зоопарка привезли невесту Айс. Два раза у пары рождалось потомство: в 2015 году — два котенка, в 2017 году — три. Затем они разъехались по зоопаркам: в Большеречье, Белгород, Минск, Сахалин.