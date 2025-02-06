В красноярском зоопарке заболел пума Арнальдо (видео)

Пока Арнальдо скрыт от глаз посетителей и находится под присмотром ветеринаров. «Так как животное готовили к исследованиям, в том числе УЗИ, большая часть шерстяного покрова была выбрита. Учитывая холода, высадить его в уличный вольер не предоставлялось возможным, и Арнальдо остался зимовать в вольере санитарного блока, где и проходит лечение. При наступлении благоприятной температуры на улице его переведут в свой уличный вольер, тогда Арнальдо снова смогут увидеть все посетители», — пояснили в «Роевом ручье».