В Якутии выяснят возраст найденного на западе региона степного бизона

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые планируют выяснить возраст найденного на западе Якутии степного бизона с помощью радиоуглеродного анализа, на место находки отправится экспедиция палеонтологов. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Станислав Колесов.
«В Сунтарском районе обнаружен череп степного бизона. Мы предполагаем, что находка относится к временам мамонтовой фауны, его ожидаемый возраст — от 25 тыс. лет. В 2025 году будет проведен радиоуглеродный анализ, а также отобраны морфометрические показатели. На место находки также направится экспедиция», — рассказал Колесов.
Как отметил Колесов, бизон был одним из самых распространенных животных в мамонтовой фауне. «По многочисленности его можно сравнить разве что с оленями. Это было многотысячное поголовье, встречается во всех местонахождениях мамонтовой фауны», — добавил исследователь.
При этом вид не конкурировал с мамонтами. «У них были разные предпочтения к рациону. Бизоны и мамонты были травоядными, соответственно, травой питались и те, и другие. Первые выбирали более мягкие виды, а вторые питались более твердыми. В периоды стрессов могли питаться мхами, кустарниками. Конкуренция появлялась в периоды похолоданий (ледниковые периоды) и, скорее всего, в период последнего потепления, когда произошла трансформация растительного покрова», — считает ученый.
Уникальность находки.
Находку отличает хорошая сохранность черепа. «В основном при подобных находках сохраняется только лобная кость с роговыми стержнями. Тут же мы видим целый череп, отсутствуют только зубы и носовые кости», — уточнил собеседник агентства.
По словам Колесова, рога бизонов из позднего неолита превышают аналоги современных лесных зубров и канадских бизонов в полтора-два раза.
Животные обитали на территории Якутии практически повсеместно. «На территории Якутии покровного оледенения большого не было, как в европейской части России», — пояснил ученый.
Ученый отметил, что среди других интересных находок в Якутии отмечаются сайгаки. Их останки находят меньше, поскольку они больше подвержены разрушению из-за меньшего размера. Уникальной является находки детеныша гомотерия в Абыйском районе на севере Якутии. «Как выяснилось, котенок саблезубой кошки погиб больше 30 тыс. лет назад в возрасте трех недель. Крошечное тельце очень хорошо сохранилось. Это первая находка этого животного на территории Якутии», — рассказал собеседник агентства.