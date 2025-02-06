В Якутии выяснят возраст найденного на западе региона степного бизона

При этом вид не конкурировал с мамонтами. «У них были разные предпочтения к рациону. Бизоны и мамонты были травоядными, соответственно, травой питались и те, и другие. Первые выбирали более мягкие виды, а вторые питались более твердыми. В периоды стрессов могли питаться мхами, кустарниками. Конкуренция появлялась в периоды похолоданий (ледниковые периоды) и, скорее всего, в период последнего потепления, когда произошла трансформация растительного покрова», — считает ученый.