«Ничего не бойся»: Форвард «Ак Барса» заступился за юного фаната, которого задержала полиция

Ребёнок пришёл на встречу вместе с отцом. Когда Галимов оформил хет-трик, парень выбросил на лёд кепку. Несмотря на то, что это давняя традиция празднования тройного гола, юного болельщика вместе с папой задержала полиция.
«Рома, привет! Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после моего хет-трика. Приходи ещё, будешь поддерживать нас и дальше. Бросай шапки и кепки и ничего не бойся. Всё будет отлично», — сказал форвард в видеообращении.
Обращение Галимова к юному фанату. Видео © VK / ХК «Ак Барс».
Матч завершился уверенной победой «Ак Барса» со счетом 8:3.
Ранее другой форвард «Ак Барса» Никита Дыняк стал героем забавного случая в матче с «Авангардом». Во время игры он случайно выронил свой смартфон на лёд. Инцидент быстро превратился в мем.