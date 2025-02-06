«Ничего не бойся»: Форвард «Ак Барса» заступился за юного фаната, которого задержала полиция

«Рома, привет! Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после моего хет-трика. Приходи ещё, будешь поддерживать нас и дальше. Бросай шапки и кепки и ничего не бойся. Всё будет отлично», — сказал форвард в видеообращении.