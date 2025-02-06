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Снежный циклон продолжает влиять на движение транспорта в Хабаровском крае

Серьёзных происшествий из-за непогоды на утро 6 февраля не зарегистрировано.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Хабаровский край сегодня

Из-за прохождения циклона в Хабаровском крае на утро 6 февраля по-прежнему ограничено движение автобусов по федеральным трассам, закрыты аэропорты и сохраняется угроза приостановки работы паромов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сегодня по состоянию на 07:00 обеспечен проезд по региональным и федеральным трассам края. Исключение составляют дороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» на участках км 420 — км 533 (в границах Ванинского района) и автодороги Р-297 «Амур» Хабаровск — Биробиджан на участках км 2103 — км 1948 (в границах Смидовичского района).

Дорожные службы продолжают ликвидацию последствий снежного циклона. Сообщить о затрудненном проезде или дорожно-транспортном происшествии, узнать оперативную информацию о состоянии дорог можно по телефонам: в отношении федеральных дорог: 8 (4212) 29−24−00, 8 (914) 548−58−84; в отношении региональных дорог: 8 (4212) 91−80−16; по единому телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 250−56−10.

На очистку взлетно-посадочных полос от снега закрыты аэропорты: Николаевска-на-Амуре до 12:00 7 февраля; Советской Гавани до 14:00; Ноглики до 12:00; Херпучи до 16:00.

По информации Сахалинского морского пароходства, в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в начале суток 07 февраля ожидается закрытие движения через паромную переправу «Ванино — Холмск — Ванино».

По данным Дежурно-диспетчерской службы правительства Хабаровского края, из-за непогоды местами отмечены отключения электричества. В частном секторе поселка Берёзовый в Солнечном районе без света находятся 96 жилых домов.

— Ремонтные бригады уже занимаются этой проблемой, в ближайшее время авария будет устранена, — сообщили в диспетчерской. — Похожая ситуация была 5 февраля и в поселке Многовершинный Николаевского района. Там электроснабжение восстановлено.

6 и 7 февраля действие циклона в Хабаровском крае сохранится. Снег прогнозируется по всему краю: в южных, центральных и северных районах. Общий температурный фон повысился, так как циклон принес теплые воздушные массы. Ночью в среднем в регионе будет до −10…-17 градусов, днем до −5…-12 градусов. На побережье Татарского пролива до −1 градуса. Ветер останется в пределах 9−14 м/с.