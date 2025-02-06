Снежный циклон продолжает влиять на движение транспорта в Хабаровском крае

6 и 7 февраля действие циклона в Хабаровском крае сохранится. Снег прогнозируется по всему краю: в южных, центральных и северных районах. Общий температурный фон повысился, так как циклон принес теплые воздушные массы. Ночью в среднем в регионе будет до −10…-17 градусов, днем до −5…-12 градусов. На побережье Татарского пролива до −1 градуса. Ветер останется в пределах 9−14 м/с.