WSJ: Google откажется от принципов инклюзивности при найме на работу

Корпорация Google приняла решение отказаться от акцента на принципы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при наборе новых сотрудников. Об этом стало известно из сообщения газеты The Wall Street Journal.
Согласно материалам издания, компания объявила, что больше не будет устанавливать целью нанимать больший процент «представителей меньшинств», а также планирует пересмотреть некоторые свои программы, касающиеся DEI.
В дополнение к этому, Google проводит анализ исполнительных указов бывшего президента США Дональда Трампа, касающихся ограничений политики DEI в государственной сфере и среди федеральных подрядчиков.
Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа требует от министерств и ведомств уволить больше чиновников, работа которых связана с отделами по разнообразию, равенству и инклюзивности.