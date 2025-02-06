В Приморье спасли тигренка-сироту

По предварительным данным, малышу около 5−6 месяцев, и в таком возрасте он не должен оставаться без матери. Сейчас тигренка перевозят в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка. Там он пройдет адаптацию, после чего эксперты решат его дальнейшую судьбу.