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В Приморье спасли тигренка-сироту

В Ольгинском районе Приморья специалисты охотнадзора ночью 6 февраля отловили осиротевшего тигренка, сообщает ИА DEITA.RU. Хищника ранее заметили возле населенного пункта.

Источник: ДЕЙТА

По предварительным данным, малышу около 5−6 месяцев, и в таком возрасте он не должен оставаться без матери. Сейчас тигренка перевозят в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка. Там он пройдет адаптацию, после чего эксперты решат его дальнейшую судьбу.

Напомним, что ранее на водозаборе «Хмыловский» в Находке камеры зафиксировали появление тигра. Ночью хищника пытались отпугнуть светом фар, сиренами и проливанием водой его лежки. Утром пересменка на предприятии прошла под охраной. Ситуацию взяли под контроль сотрудники охотнадзора, организовано круглосуточное дежурство.

Тигры в Приморье все чаще выходят к людям. Недавно одного ловили под Дальнереченском, еще одного отловили в Хасанском районе.

флора и фауна