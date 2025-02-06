В Приморье спасли тигренка-сироту

По предварительным данным, малышу около 5−6 месяцев, и в таком возрасте он не должен оставаться без матери. Сейчас тигренка перевозят в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка. Там он пройдет адаптацию, после чего эксперты решат его дальнейшую судьбу.
Напомним, что ранее на водозаборе «Хмыловский» в Находке камеры зафиксировали появление тигра. Ночью хищника пытались отпугнуть светом фар, сиренами и проливанием водой его лежки. Утром пересменка на предприятии прошла под охраной. Ситуацию взяли под контроль сотрудники охотнадзора, организовано круглосуточное дежурство.
Тигры в Приморье все чаще выходят к людям. Недавно одного ловили под Дальнереченском, еще одного отловили в Хасанском районе.