Когда пенсионерам выплатят доиндексированную пенсию

Об этом рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметила парламентарий, представителям старшего поколения придёт их привычная социальная выплата в период с 3 по 25 февраля. Каждый пенсионер получит деньги в тот период месяца, когда ему обычно приходит выплата.
Февральская пенсия будет иметь два важных аспекта. Первый — это то, что она окажется на 2,2% больше январской за счёт дополнительной индексации, которую было решено провести в России по решению президента страны Владимира Путина.
Второй важный момент — это начисление доплаты за январь. Это те деньги, которые СФР не доплатил пенсионерам ввиду слишком низкой индексации в начале года, которая составила всего 7,3%. Доиндексация проведена задним числом.