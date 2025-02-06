Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Хабаровского края осудили за рубку деревьев

Он причинил ущерб в 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае местный житель выслушал приговор за незаконную рубку деревьев. В июне прошлого года прокурор Николаевского района вместе с правоохранительными органами обнаружили, что в городском участковом лесничестве были незаконно срублены четыре дерева — лиственницы и березы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 30 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Состоялось заседание, на котором ему вынесли приговор.

Суд признал жителя региона виновным по статье о незаконной рубке леса и назначил ему пять месяцев исправительных работ. Из его зарплаты будет удерживаться пять процентов в пользу государства.

Ущерб был возмещен добровольно.

Ранее на незаконной рубке леса поймали жителей Нанайского и Комсомольского районов.