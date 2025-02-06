Жителя Хабаровского края осудили за рубку деревьев

В Хабаровском крае местный житель выслушал приговор за незаконную рубку деревьев. В июне прошлого года прокурор Николаевского района вместе с правоохранительными органами обнаружили, что в городском участковом лесничестве были незаконно срублены четыре дерева — лиственницы и березы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.