Жителя Хабаровского края осудили за рубку деревьев

В Хабаровском крае местный житель выслушал приговор за незаконную рубку деревьев. В июне прошлого года прокурор Николаевского района вместе с правоохранительными органами обнаружили, что в городском участковом лесничестве были незаконно срублены четыре дерева — лиственницы и березы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 30 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Состоялось заседание, на котором ему вынесли приговор.
Суд признал жителя региона виновным по статье о незаконной рубке леса и назначил ему пять месяцев исправительных работ. Из его зарплаты будет удерживаться пять процентов в пользу государства.
Ущерб был возмещен добровольно.
Ранее на незаконной рубке леса поймали жителей Нанайского и Комсомольского районов.