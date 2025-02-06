Виталий Хоценко обсудил омский ОПК с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым

Омская оборонная промышленность показывает стабильный рост: более 33 тысяч омичей трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.
Особое внимание региональные власти уделяют развитию кадрового потенциала, в том числе трудоустройству ветеранов специальной военной операции.
«Положительную динамику производства сохраняем и продолжаем работу по развитию кадрового потенциала промышленности. Сейчас в сфере ОПК работает более 33 тысяч человек. Особое внимание уделяем трудоустройству ветеранов СВО», — отметил Виталий Хоценко на встрече с Денисом Мантуровым.
Важным социальным проектом для региона станет филиал Центра имени Илизарова (ЦИТО) — первый в Сибири. Его строительство уже началось в Омске. После ввода в эксплуатацию в конце 2025 года центр будет оказывать специализированную помощь военнослужащим не только Сибири, но и Урала.
Также губернатор Омской области проинформировал первого вице-премьера Правительства России о ходе реализации крупных инвестиционных проектов и поблагодарил за помощь с закупкой партии новых школьных автобусов.