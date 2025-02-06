Виталий Хоценко обсудил омский ОПК с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым

Важным социальным проектом для региона станет филиал Центра имени Илизарова (ЦИТО) — первый в Сибири. Его строительство уже началось в Омске. После ввода в эксплуатацию в конце 2025 года центр будет оказывать специализированную помощь военнослужащим не только Сибири, но и Урала.