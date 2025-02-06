В распоряжении украинских властей за три года оказались 27,2 процента всех средств Агентства Соединённых Штатов по международному развитию, сообщает РИА Новости.
Агентство проанализировало данные американского ресурса ForeignAssistance.gov.
«Согласно опубликованным данным, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи USAID. Тогда ей выделили 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета агентства», — говорится в сообщении.
Кроме того, выяснилось, что в позапрошлом году финансирование Киева возросло до 16,43 миллиарда долларов (38,8 процента расходов), а в 2024 году оно составило 6,05 миллиарда долларов (из 35,4 миллиарда).
За три года Вашингтон предоставил Киеву 32,4 миллиарда долларов. В материале подчёркивается, что речь идёт о 27,2 процента от общего объёма финансирования USAID, который составляет 119,3 миллиарда долларов.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что USAID управляют «радикальные безумцы». Он приказал ликвидировать данное агентство.
Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что роль USAID на Украине заключалась в том, чтобы столкнуть Киев с РФ.