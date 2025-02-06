Сильный ветер частично разрушил стену многоэтажки в Иркутске 5 февраля

Сильный ветер, бушевавший в Иркутской области 5 февраля, принес небольшие разрушения. Жители Иркутска делятся в социальных сетях видео и фото: осыпанная облицовка на многоэтажке, погнутые столбы, оторванные тросы с дорожными знаками.
— Было ощущение, что все дома снесет! — негодуют сибиряки.
Помимо этого из-за метели отключали свет, водители, перед тем как попасть домой стояли в многокилометровых пробках. Девять самолетов не смогли сесть в аэропорту из-за порывистого ветра, задерживали рейсы из Иркутска в Москву.
Сегодня, 6 февраля 2025, сильного ветра не ожидается, может пройти небольшой снег. Однако будет гораздо холоднее, чем в предыдущие дни. Столбик термометра днем опустится до −20…-22 градусов, ночью ожидается −32. Местами похолодает до −42 градусов!
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузоподъемность увеличили до 20 тонн на переправе в Братском районе.