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Сильный ветер частично разрушил стену многоэтажки в Иркутске 5 февраля

Сибиряки рассказывают о последствиях непогоды в соцсетях.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сильный ветер, бушевавший в Иркутской области 5 февраля, принес небольшие разрушения. Жители Иркутска делятся в социальных сетях видео и фото: осыпанная облицовка на многоэтажке, погнутые столбы, оторванные тросы с дорожными знаками.

— Было ощущение, что все дома снесет! — негодуют сибиряки.

Помимо этого из-за метели отключали свет, водители, перед тем как попасть домой стояли в многокилометровых пробках. Девять самолетов не смогли сесть в аэропорту из-за порывистого ветра, задерживали рейсы из Иркутска в Москву.

Сегодня, 6 февраля 2025, сильного ветра не ожидается, может пройти небольшой снег. Однако будет гораздо холоднее, чем в предыдущие дни. Столбик термометра днем опустится до −20…-22 градусов, ночью ожидается −32. Местами похолодает до −42 градусов!

Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузоподъемность увеличили до 20 тонн на переправе в Братском районе.