Под Красноярском нашли более 12 тысяч древних артефактов

«Осенью и зимой жители охотились на пушных зверей, северных оленей и лосей. Об этом говорят найденные каменные и металлические стрелы. Заготавливали мясо, шкуры для жилищ, шитья одежды и обуви. Каменная рыбка-приманка свидетельствует о занятии рыболовством и символизирует блесну или амулет, который связан с почитанием этого древнего промысла. Рыбок привязывали к сетям и считали, что это обеспечит хороший улов», — уточняет учёный.