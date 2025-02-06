Под Красноярском нашли более 12 тысяч древних артефактов

В 4 км юго-восточнее села Городище в Енисейском районе Красноярского края археологи обнаружили более 12 тыс. предметов новокаменного века — эпохи неолита и раннего Средневековья. Раскопки велись на территории исторического памятника «Поселение Маклаковская протока — 1» в течение полугода.
Артефакты неолита.
Если смотреть на Маклаковскую протоку с высоты птичьего полёта, на её берегу можно увидеть большой участок земли, разбитый на прямоугольники. Это объект археологического наследия «Поселение Маклаковская протока — 1», получивший своё название от острова, который огибает великая сибирская река.
Территория, где в течение полугода велись раскопки, расположена в 4 км юго-восточнее села Городище в Енисейском районе. Первооткрывателем земли, где 2 тыс. лет назад жили люди, стал этнограф, старший научный сотрудник Красноярского краеведческого музея Михаил Баташев. На высокой террасе Енисея в 1996 году он впервые обнаружил древние находки.
В 2024 году при реконструкции Высокогорской автодороги в сторону сёл Епишино и Мотыгино часть территории попала в зону дорожных работ. Поэтому уже на стадии проектирования здесь были запланированы археологические изыскания.
«Были обнаружены более 12 тыс. предметов, которые позволили уточнить, кто населял территорию Маклаковской протоки. Самое раннее пребывание человека соотносится с эпохой новокаменного века, то есть эпохой неолита. Некоторым артефактам около 6 тыс. лет. Этим временем датируются найденные на памятнике каменные ножи и наконечники стрел, а также каменная рыбка-приманка. Кроме того, культурный слой содержал артефакты раннего Средневековья
«Да, скифы мы…».
Как рассказал научный руководитель работ, в ходе раскопок археологи обнаружили более десяти ремесленных мастерских по переплавке бронзы.
«Это очень интересный археологический комплекс, поскольку наибольшая интенсивность проживания в этом поселении соотносится со временем раннего железного века — это первое тысячелетие до нашей эры и первые века нашей эры. Поясные бляхи в форме грифонов, выполненные в ярко выраженном зверином стиле, позволяют более точно датировать “Маклаковскую протоку — 1” и дают возможность расширить знания о материальной и духовной культуре людей, населявших этот участок», — поясняет Евгений Артемьев.
По словам профессора Гуманитарного института, руководителя Центра исторической регионалистики Енисейской Сибири СФУ Николая Дроздова, изображение грифонов или орлов свидетельствует о проникновении в северные районы Красноярского края скифской культуры.
«Эти предметы относятся к Тагарской цивилизации, которая во многом связана со скифами. О ней известно по раскопкам тувинских курганов Аржан-1 и Аржан-2 в Долине царей, где были найдены золотые украшения, оружие, одежда и обувь. Не менее интересен фрагмент бронзового котла скифского типа», — говорит Николай Дроздов.
Так кто же населял эту территорию и чем занимались древние люди?
«Осенью и зимой жители охотились на пушных зверей, северных оленей и лосей. Об этом говорят найденные каменные и металлические стрелы. Заготавливали мясо, шкуры для жилищ, шитья одежды и обуви. Каменная рыбка-приманка свидетельствует о занятии рыболовством и символизирует блесну или амулет, который связан с почитанием этого древнего промысла. Рыбок привязывали к сетям и считали, что это обеспечит хороший улов», — уточняет учёный.
Фрагменты глиняной посуды, толстостенных сосудов с орнаментом указывают на то, что на этой территории проживали представители Кыргызского каганата — древнего хакасского государства, существовавшего в пределах
Пять обнаруженных горнов — свидетельство того, что древние люди строили своего рода доменные печи и развивали металлургическое производство.
«На территории Маклаковской протоки в таёжной зоне мы как раз и находим изделия древних металлургов, занимавшихся плавкой железа. Это говорит о том, что кыргызы проникли до границ Енисейска и Лесосибирска», — считает Дроздов.
Культурный код общества.
Красноярский край богат на археологические памятники. Только в окрестностях столицы региона известны более 80 объектов эпохи ледникового периода.
Находки Маклаковской протоки, по мнению учёных, имеют историческое значение, они дадут возможность реконструкции истории Древней Сибири и Красноярского края.
В археологии нет рутины, и каждая находка уникальна, считает Евгений Артемьев. «Потому что извлекаемый на поверхность след человеческой деятельности пятьсот, тысячу или 20 тыс. лет назад видел древний человек, который его оставил, видит и современный, поднявший этот предмет из земли. Это новые эпизоды бытовых условий, позволяющие реконструировать технологию человеческой жизни. Так что каждая находка бесценна».
Археолог уверен, что в последнее время интерес к культурному наследию в обществе растёт. Поисковые отряды выезжают на места боёв Великой Отечественной войны, находят в том числе и археологические предметы.
«Всё это формирует культурный код общества, хотя мы несколько отстаём в просветительском плане от стран, где интерес к истокам культуры поднят на довольно высокий уровень. Думаю, со временем отношение изменится», — говорит Евгений Артемьев.
После изучения специалистами и обработки артефактов все они будут переданы в музейный фонд Российской Федерации и могут в дальнейшем использоваться для создания местных музеев или влиться в коллекцию уже существующих.