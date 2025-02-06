В Эвенкийском и Туруханском районах открыли 25 ледовых переправ за сутки

Напомним, что список всех переправ в крае (ледовых, паромных, понтонных) водители могут найти на сайте «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю». Там же можно узнать, какие из них действующие на сегодняшний день, и уточнить, где открыты зимние автодороги.