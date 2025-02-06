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В Эвенкийском и Туруханском районах открыли 25 ледовых переправ за сутки

В Красноярском крае действуют 97 ледовых переправ.

Источник: Соцсети

На севере Красноярского края открыли 25 ледовых переправ за сутки: одна из них располагается в Эвенкийском районе, а остальные — в Туруханском.

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что с их учетом в регионе действуют 97 официальных зимних дороги по льду водоемов. За их пределами выезжать на лед запрещено.

Кроме них, водители могут воспользоваться 31 автозимником (путь, связывающий отдаленные населенные пункты с цивилизацией в холодное время года и непригодный для передвижения на машинах весной, летом и осенью).

Напомним, что список всех переправ в крае (ледовых, паромных, понтонных) водители могут найти на сайте «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю». Там же можно узнать, какие из них действующие на сегодняшний день, и уточнить, где открыты зимние автодороги.