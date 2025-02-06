В Эвенкийском и Туруханском районах открыли 25 ледовых переправ за сутки

На севере Красноярского края открыли 25 ледовых переправ за сутки: одна из них располагается в Эвенкийском районе, а остальные — в Туруханском.
В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что с их учетом в регионе действуют 97 официальных зимних дороги по льду водоемов. За их пределами выезжать на лед запрещено.
Кроме них, водители могут воспользоваться 31 автозимником (путь, связывающий отдаленные населенные пункты с цивилизацией в холодное время года и непригодный для передвижения на машинах весной, летом и осенью).
Напомним, что список всех переправ в крае (ледовых, паромных, понтонных) водители могут найти на сайте «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю». Там же можно узнать, какие из них действующие на сегодняшний день, и уточнить, где открыты зимние автодороги.