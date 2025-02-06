Омские школьники успешно справились с итоговым сочинением в дополнительный срок

Омские выпускники успешно справились с испытанием по русскому языку в дополнительный срок. 5 февраля 236 омских одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение. Еще пять выпускников работали над изложением.
Итоговое сочинение (изложение) — обязательный этап для допуска к ГИА. Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды имеют право выбрать изложение. Дополнительный срок положен тем, кто получил «незачет», был удален за нарушение, не явился или не смог завершить работу по уважительным причинам.
Большинство выпускников Омской области уже написали сочинение или изложение 4 декабря 2024 года. Более 98% из них получили «зачет».
Как рассказали в информационно-аналитическом центре, никаких нарушений в 119 школах области, включая 40 сельских, замечено не было. Тем, кто пока не получил заветный «зачет», необходимый для допуска к ЕГЭ, представится еще одна возможность — 9 апреля.
Ранее мы писали, что после замыкания электропроводки в омской школе прокуратура начала проверку.