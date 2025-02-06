Омские школьники успешно справились с итоговым сочинением в дополнительный срок

Итоговое сочинение (изложение) — обязательный этап для допуска к ГИА. Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды имеют право выбрать изложение. Дополнительный срок положен тем, кто получил «незачет», был удален за нарушение, не явился или не смог завершить работу по уважительным причинам.