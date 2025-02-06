12,6 тысячи шкурок соболя доставили из Иркутска в Санкт-Петербург

В аэропорту Иркутска с 24 по 31 января 2025 специалисты досмотрели 12,6 тысячи шкурок соболя, которые позже отправили в аукционные дома Санкт-Петербурга. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.