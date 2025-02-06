12,6 тысячи шкурок соболя доставили из Иркутска в Санкт-Петербург

В аэропорту Иркутска с 24 по 31 января 2025 специалисты досмотрели 12,6 тысячи шкурок соболя, которые позже отправили в аукционные дома Санкт-Петербурга. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Помимо этого проконтролировали вывоз 117,8 килограмма мяса, 744,5 килограмма рыбы и морепродуктов, 120 килограмм кормов и кормовых добавок, 250 килограмм готовых продуктов, а также 400 доз замороженного семени быка-производителя (из Московской области), — рассказывают в пресс-службе Россельхознадзора.
Вместе с хозяевами из Иркутска в путешествие за границу отправились двое животных, они вылетели в Армению и Таиланд. Еще одну собаку отправили вместе с владельцами в Томскую область.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд избрал меру пресечения старшекласснику после драки, произошедшей в торговом центре Иркутска 31 января 2025.