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Мизулина: в России есть основания для снятия блокировки соцсети X

По словам Мизулиной, в X стало меньше деструктивных материалов.

Источник: Аргументы и факты

В РФ существуют основания для снятия блокировки соцсети X*, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её словам, в настоящее время работа данного ресурса изменилась. В частности, в X стало меньше деструктивных материалов.

«Я считаю, что работа соцсети Х — он же Twitter — сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации. Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть своё решение», — сказала Мизулина в беседе с ТАСС.

Она добавила, что «финальная позиция» по вопросу снятия блокировки должны быть основана на данных регуляторов.

«Но, конечно, здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остаётся неудаленным», — цитирует агентство слова Мизулиной.

Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что соцсеть X «даёт очень хороший новостной фон, быстрое распространение информации». При этом Мизулина не исключила, что россияне не захотят возвращаться в X, предпочитая Telegram.

Ранее сообщалось, что Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.