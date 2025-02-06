Мизулина: в России есть основания для снятия блокировки соцсети X

«Я считаю, что работа соцсети Х — он же Twitter — сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации. Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть своё решение», — сказала Мизулина в беседе с ТАСС.