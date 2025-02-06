В Аргентине запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Кроме того, в рамках этой политики президент Аргентины решил, что распределение заключенных в тюрьмах будет происходить в соответствии с их полом, зарегистрированным на момент совершения преступления. Это решение направлено на предотвращение возможных злоупотреблений, связанных с использованием смены пола как предлога для перевода из одной исправительной учреждения в другое.