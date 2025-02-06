Екатерина Мизулина встретится с молодёжью в Иркутском политехе 8 февраля

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина проведёт встречу с молодёжью в Иркутске 8 февраля в 13:00 в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Об этом она сообщила в своём Телеграм-канале.
«Вход для школьников, студентов, учащихся колледжей и техникумов свободный (бесплатно). После выступления и ответов на вопросы традиционно планируется проведение фотографирования», — сообщила Екатерина Мизулина.
Она также отметила, что по опыту других регионов продолжительность встречи составит не менее трёх с половиной часов. Зал рассчитан на 720 мест.