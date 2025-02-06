Цены на бензин на челябинских заправках продолжают ползти вверх

Согласно этим выкладкам в Челябинской области за последнюю неделю цены на автомобильное топливо всех марок продолжили свой рост.
Больше всего подорожал к 3 февраля бензин марки АИ-98 и выше, поправившийся на 22 копейки за литр. Средние цены этого бензина на челябинских заправках достигли уровня в 80,60 ₽ за один литр.
На 12 копеек подорожал за неделю бензин марки АИ-92. Теперь в Челябинской области в среднем он стоит 51,95 ₽ за литр. На 10 копеек вырос в цене литр дизельного топлива — 69,09 ₽ Бензин марки АИ-95 добавил к своему среднему ценнику за неделю 9 копеек — 57,09 ₽ за один литр.
Отметим, что в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в Челябинской области фиксируется самый дешевый бензин марки АИ-92.