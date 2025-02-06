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Невестка Трампа запустит свою программу на Fox News

Первый выпуск новой программы запланирован на 22 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Лара Трамп, невестка президента США Дональда Трампа, начнет вести свою собственную программу в прайм-тайм на канале Fox News. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте телеканала.

Первый выпуск новой программы запланирован на 22 февраля, и она будет транслироваться каждую субботу. При этом подробности о программе родственницы американского лидера не приводятся.

Ранее Лара Трамп отказалась от участия в выборах сенатора от штата Флорида. До этого она говорила о возможности занять кресло сенатора, когда обсуждала замену Марка Рубио в сенате, если он станет госсекретарем.

Также сообщалось, что первое публичное появление 18-летнего сына президента США Дональда Трампа Бэррона после инаугурации политика вызвало у публики волнение.