В Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки

«Определили самые необходимые дни — понедельник, пятница, воскресенье. Начинаем работать 3 раза в неделю. Утром в 5:30 из Екатеринославки будет отправляться автобус в Омск с прибытием в 8:30, и обратно — в 17:00 в Екатеринославку из Омска с прибытием в 20:00», — пояснил в эфире «12 канала» Игорь Кожухов.