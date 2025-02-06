В Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки

По понедельникам, пятницам и воскресеньям для жителей Шербакульского района организуют дополнительный маршрут. Он поможет связать населенные пункты района с Омском. Автобус будет отправляться утром из Екатеринославки до Омска и вечером отвозить шербакульцев обратно.
Прежний перевозчик лишился маршрута из-за нарушения условий контракта. И региональный минтранс вынужден был разорвать с ним договор. Однако, учитывая социальную значимость проблемы, вопрос все же будет решен. Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Игорь Кожухов, маршрут будет восстановлен. И уже определен график движения.
«Определили самые необходимые дни — понедельник, пятница, воскресенье. Начинаем работать 3 раза в неделю. Утром в 5:30 из Екатеринославки будет отправляться автобус в Омск с прибытием в 8:30, и обратно — в 17:00 в Екатеринославку из Омска с прибытием в 20:00», — пояснил в эфире «12 канала» Игорь Кожухов.
В данный момент уже идет работа с организацией рейса. К середине февраля жители района снова смогут добираться до областного центра без пересадок.
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