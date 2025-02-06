Почти тысяча домов останется без света в Новосибирске в четверг, 6 февраля 2025: адреса отключения

Информация о плановых отключениях жилых домов обнародовали в Новосибирске. Ее опубликовал муниципальный портал. К отключению горячей воды запланированы 9 жилых домов, холодной воды — 20 домов, электричества −936 домов, газоснабжения — 6 домов.