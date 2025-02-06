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Почти тысяча домов останется без света в Новосибирске в четверг, 6 февраля 2025: адреса отключения

Также отключат газ, горячую и холодную воду.

Источник: AP 2024

Информация о плановых отключениях жилых домов обнародовали в Новосибирске. Ее опубликовал муниципальный портал. К отключению горячей воды запланированы 9 жилых домов, холодной воды — 20 домов, электричества −936 домов, газоснабжения — 6 домов.

Отключения горячего водоснабжения:

Гоголя улица:

233/1.

Дзержинского проспект:

30, 30/1, 30/3, 30/4, 30а, 32, 32/1, 32/2.

Холодное водоснабжение и канализация:

Сиреневая улица: 33, 35, 37, 41.

Шлюзовая улица: 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 26 к1, 26/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

Электроснабжение:

1-й Калужский переулок:

3, 4, 5, 6, 8, 15, 16.

2-й Калужский переулок:

1, 2, 3, 5, 12, 15, 16, 17.

Воронежский переулок:

6, 12.

Калужская улица:

2, 2/2, ⅔, 4.

Каширская улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а.

2-й Поселковый переулок:

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Комбинатская улица:

18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

Поселковая улица:

1, 5, 9, 11, 13, 15, 60, 62, 64, 68, 70, 76, 78, 80, 82.

Поселковый переулок:

3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18.

Шишкина улица:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

Камчатская улица:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

12-го Декабря улица:

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12.

Костонаева улица:

16, 25, 27, 29.

Леваневского улица:

1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а.

Советской Сибири улица:

19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34.

Барабинская улица:

1, 1а, 2, 13.

Бориса Полевого улица:

2, 3, 5, 6, 7, 10.

Веселовская улица:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Геннадия Заволокина улица:

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16, 18.

Дергунова улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.

Доволенская улица:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Здвинская улица:

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Знаменская улица:

2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13.

Ирменская улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Карасукская улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 16а, 18, 22, 23.

Каргатская улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Коченевская улица:

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25.

Кочковская улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Красноозерская улица:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15.

Купинская улица:

3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25.

Магистральная улица:

3а, 5б, 12.

Маслянинская улица:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22.

Мошковская улица:

4, 6, 8, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 29б.

Николая Кудрина улица:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Ордынская улица:

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

Солидарности улица:

1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13а, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 52.

Спасская улица:

25, 27, 28.

Тогучинская улица:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Убинская улица:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Чановская улица:

2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Богдана Хмельницкого улица:

22, 22/1, 24, 26, 26/1.

Народная улица:

29, 29/1, 31, 31/1, 33/1.

Войкова улица:

135.

Свободы улица:

304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 361.

Галковского улица:

21.

Костонаева улица:

24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

Курчатова улица:

¾, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/3, 7/4, 7/5, 11/1.

Малая Кавалерийская улица:

33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54а, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77.

Хоккейная улица:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63а, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79/1.

МОПРа улица:1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Плеханова улица:

397, 399, 401, 403, 409, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442.

Светлая улица:

92, 92а, 98, 100.

Свободы улица:432, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454.

Гризодубовой улица:

41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67а, 68, 69, 70.

Янтарная улица:

53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90.

2-й Воинский проезд:

24.

2-я Воинская улица:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89.

Автогенная улица:

106, 110, 111.

Алтайская улица:

37а.

Артиллерийская улица:

157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209.

Воинская улица:

77, 79, 79а, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182.

Дунайская улица:

98, 102, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 117, 119, 121, 123.

Гидромонтажная улица:

47.

Молодости улица:

24.

Энгельса улица:

14.

Гончарная улица:

4.

Молодости улица:

79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Газоснабжение:

3-й Крашенинникова переулок:

8, 12.

Крашенинникова улица:

9, 11, 13.

Станиславского улица:

12.

Уточнить информацию по отключениям можно по телефону в Новосибирске: 218−00−51.

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