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Новосибирск оказался в числе самых дорогих городов для авиаперелетов

Столица Сибири стала одной из самых дорогих для авиаперелетов.

Источник: Сиб.фм

Новосибирск возглавил список мегаполисов с высокими ценами на авиабилеты.

Согласно исследованию Ассоциации туроператоров, анализировалась стоимость перелетов из семи крупнейших аэропортов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Минеральные Воды и Новосибирск на дату 3 марта.

Выяснилось, что из Новосибирска дешевле 10 000 рублей можно было долететь только до Москвы и Санкт-Петербурга, при этом цена не включала провоз багажа.

Напомним, что в аэропорту Новосибирска задерживается прилет сразу 12 рейсов.