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Против уехавшей на Украину певицы Максаковой завели уголовное дело

Дело возбуждено по статье за нарушение закона об иноагентах.

Источник: Аргументы и факты

В отношении оперной певицы Марии Максаковой*, уехавшей на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Оно заведено по статье за нарушение закона об иностранных агентах.

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Он напомнил, что фигурантка не маркировала контент, который демонстрировала на своём YouTube-канале.

Минюст РФ внёс Максакову в реестр иноагентов весной 2023 года. В частности, она призывала к предоставлению оружия Вооружённым силам Украины.

Ранее сообщалось, что Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.