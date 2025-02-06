Против уехавшей на Украину певицы Максаковой завели уголовное дело

В отношении оперной певицы Марии Максаковой*, уехавшей на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Оно заведено по статье за нарушение закона об иностранных агентах.
«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
Он напомнил, что фигурантка не маркировала контент, который демонстрировала на своём YouTube-канале.
Минюст РФ внёс Максакову в реестр иноагентов весной 2023 года. В частности, она призывала к предоставлению оружия Вооружённым силам Украины.
Ранее сообщалось, что Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.