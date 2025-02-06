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НГПУ: 33% новосибирских школьников сталкивались с буллингом

Эксперты в течение года проводили исследование и выяснили, что объектами травли в образовательных учреждениях становятся и ученики, и учителя.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Специалисты факультета психологии НГПУ и кафедры психологии НИПКиПРО по поручению регионального Минобра провели исследование на тему буллинга в школах Новосибирской области. Его результаты опубликовала пресс-служба университета.

Исследование, проведенное в течение года, включало фокус-группы с 89 педагогами и социальными педагогами из различных образовательных учреждений Новосибирска и области. Психологи не участвовали, чтобы сосредоточиться на специалистах, работающих с детьми длительное время. Родительские фокус-группы проводились онлайн, где обсуждались случаи травли и психологического насилия в школах, а также готовность родителей реагировать на такое поведение.

Исследователи выяснили, что не все педагоги могут отличить буллинг от конфликта и знают, как на него реагировать. Лишь 64% педагогов и 54% родителей полностью понимают, что делать в таких ситуациях. Остальные не имеют четкого алгоритма действий.

Ольга Андронникова, руководитель исследования, отметила, что родители часто боятся буллинга и могут считать им любые конфликты, но не всегда готовы его замечать. Они также не знают, на какие признаки в поведении ребенка следует обратить внимание.

По оценкам, в среднем 33% детей сталкивались с буллингом. 57% респондентов считают, что мальчики и девочки вовлечены одинаково. Педагоги чаще всего отмечают травлю сверстников (22%) и одноклассников (19%). 10% педагогов наблюдали травлю учителей администрацией и родителями, 5% — другими учителями. 6% столкнулись с буллингом учеников со стороны учителей, а 2% — со стороны школьников.

образование