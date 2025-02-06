НГПУ: 33% новосибирских школьников сталкивались с буллингом

Исследование, проведенное в течение года, включало фокус-группы с 89 педагогами и социальными педагогами из различных образовательных учреждений Новосибирска и области. Психологи не участвовали, чтобы сосредоточиться на специалистах, работающих с детьми длительное время. Родительские фокус-группы проводились онлайн, где обсуждались случаи травли и психологического насилия в школах, а также готовность родителей реагировать на такое поведение.