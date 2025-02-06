Мать участника СВО из Перми не могла выйти из дома из-за сугроба под дверью

В Перми пожилая мать участника СВО оказалась заблокирована в своём доме из-за сошедшего с крыши снега, рассказали в администрации Кировского района города.
3 февраля пожилая женщина обратилась в центр поддержки участников СВО и их семей «Помощь здесь» при районной администрации с необычной проблемой: с крыши её дома сошёл снег, и образовавшийся сугроб полностью заблокировал выход наружу. Так как сын пенсионерки находится в зоне СВО, за помощью ей пришлось обратиться к общественникам.
В спасении пожилой женщины из снежного плена в итоге участвовали сотрудники администрации Кировского района, соседи, волонтёры ТОС «Новая Налимиха» и даже военнослужащие войсковой части 3426, расположенной неподалёку от места ЧП. В результате удалось не только вызволить пенсионерку из заточения, но и расчистить дорожку до бани и раскидать сугробы на участке.
В районной администрации поблагодарили всех участников за отзывчивость и неравнодушие.