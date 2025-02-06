Мать участника СВО из Перми не могла выйти из дома из-за сугроба под дверью

В спасении пожилой женщины из снежного плена в итоге участвовали сотрудники администрации Кировского района, соседи, волонтёры ТОС «Новая Налимиха» и даже военнослужащие войсковой части 3426, расположенной неподалёку от места ЧП. В результате удалось не только вызволить пенсионерку из заточения, но и расчистить дорожку до бани и раскидать сугробы на участке.