Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать участника СВО из Перми не могла выйти из дома из-за сугроба под дверью

Снег сошёл с крыши и полностью заблокировал выход.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

В Перми пожилая мать участника СВО оказалась заблокирована в своём доме из-за сошедшего с крыши снега, рассказали в администрации Кировского района города.

3 февраля пожилая женщина обратилась в центр поддержки участников СВО и их семей «Помощь здесь» при районной администрации с необычной проблемой: с крыши её дома сошёл снег, и образовавшийся сугроб полностью заблокировал выход наружу. Так как сын пенсионерки находится в зоне СВО, за помощью ей пришлось обратиться к общественникам.

В спасении пожилой женщины из снежного плена в итоге участвовали сотрудники администрации Кировского района, соседи, волонтёры ТОС «Новая Налимиха» и даже военнослужащие войсковой части 3426, расположенной неподалёку от места ЧП. В результате удалось не только вызволить пенсионерку из заточения, но и расчистить дорожку до бани и раскидать сугробы на участке.

В районной администрации поблагодарили всех участников за отзывчивость и неравнодушие.