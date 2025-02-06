Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сироте из Башкирии местные власти выдали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Власти Илишевского района Башкирии вовремя не предоставили сироте жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Илишевском районе Башкирии нарушили жилищные права сироты. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Молодой человек в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, и его включили в список граждан, которые подлежат обеспечению жильем. Однако в установленный срок квартира предоставлена не была.

Это стало основанием для обращения прокурора в суд с иском на администрацию района. Инстанция удовлетворил требования, и молодой человек получил благоустроенную квартиру.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.