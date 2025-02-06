Сироте из Башкирии местные власти выдали квартиру только после вмешательства прокуратуры

В Илишевском районе Башкирии нарушили жилищные права сироты. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Молодой человек в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, и его включили в список граждан, которые подлежат обеспечению жильем. Однако в установленный срок квартира предоставлена не была.
Это стало основанием для обращения прокурора в суд с иском на администрацию района. Инстанция удовлетворил требования, и молодой человек получил благоустроенную квартиру.
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