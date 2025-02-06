WSJ: более 40 тыс. госслужащих США согласились уволиться по предложению Трампа

Более 40 тыс. федеральных сотрудников США согласились уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM). С таким предложением в конце января выступила администрация президента США Дональда Трампа. Подать заявление на увольнение можно до сегодняшнего дня, 6 февраля.