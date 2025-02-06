14 жителей Иркутской области получили автомобили из-за травм на производстве

14 жителей Приангарья, получивших травмы на производстве, обеспечили новыми автомобилями «Lada Granta». Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, на эти цели выделили более 19,4 миллиона рублей.
— Автомобили предоставляют при наличии соответствующей рекомендации медико-социальной экспертизы в программе реабилитации пострадавшего. Чтобы получить машину, нужно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе, — уточнил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Напомним, обеспечение машинами — это часть реабилитации пострадавших. Все авто приспосабливают для будущих владельцев, а именно адаптируют в соответствии с рекомендациями и с учетом физических возможностей.
Важно отметить, что транспортное средство можно получить не чаще одного раза в семь лет. Часть расходов на ремонт, горюче-смазочные материалы и страховой полис ОСАГО компенсирует региональное Отделение СФР.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 1,6% в Иркутской области в 2024.