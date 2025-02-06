В Уфе начались массовые проверки водителей автобусов

Рейдовые мероприятия автоинспекторы проводят совместно с сотрудниками подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.
«Особое внимание обращаем на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», — сообщили в уфимской госавтоинспекции.