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В Уфе начались массовые проверки водителей автобусов

Сплошные проверки пассажирского транспорта стартовали утром 6 февраля в Уфе. По данным ГАИ столицы, они направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями и повышение безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.

Источник: Башинформ

Рейдовые мероприятия автоинспекторы проводят совместно с сотрудниками подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

«Особое внимание обращаем на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», — сообщили в уфимской госавтоинспекции.