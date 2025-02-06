В двух округах Омска зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Специалисты Обь-Иртышского УГМС провели 4 февраля замеры качества воздуха в Омске. Контроль вёлся на 11 стационарных постах, которые находятся во всех округах.
По итогам наблюдений в Ленинском округе выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота и оксида углерода в 1,2 раза. В Октябрьском округе содержание формальдегида оказалось выше нормы в 1,6 раза.
Местным жителям при таких условиях рекомендуют избегать длительного нахождения на воздухе, особенно ранним утром и в безветренную погоду, пить больше воды и ограничить физическую нагрузку.