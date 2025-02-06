Мэрия Перми объявила войну снегоходам в парке «Балатово»

Администрация города Перми усилила борьбу с нелегальным катанием на снегоходах в парке «Балатово», сообщили в пресс-службе мэрии.
В городском управлении по экологии и природопользованию рассказали, что жалобы на снегоходы в парке «Балатово» поступают от жителей всё чаще. При этом проблема не только в том, что таким транспортом управляют без прав, ездят по тротуарам, а сами снегоходы зачастую не зарегистрированы — движение транспортных средств по парку вообще запрещено, поскольку он относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Соответствующий запрет указан в Законе Пермского края № 565-ПК.
Ранее портал 59.RU со ссылкой на своего читателя рассказал, что катания на снегоходах с надувными «бананами» в Балатовском парке продолжаются и неделю спустя после совместной проверки районной администрации и правоохранительных органов, которая прошла 11 января.
Как сообщили в администрации Индустриального района Перми, 25 января состоялась ещё одна проверка — на организаторов «покатушек» составили сразу семь административных протоколов. Это только те, что были составлены прямо на месте: будут ещё протоколы за предоставление услуг в неположенных местах от отдела потребительского рынка районной администрации.
Суммы штрафов сравнительно невелики, но в мэрии Перми подчёркивают, что рейды в парке продолжатся.