Мэрия Перми объявила войну снегоходам в парке «Балатово»

В городском управлении по экологии и природопользованию рассказали, что жалобы на снегоходы в парке «Балатово» поступают от жителей всё чаще. При этом проблема не только в том, что таким транспортом управляют без прав, ездят по тротуарам, а сами снегоходы зачастую не зарегистрированы — движение транспортных средств по парку вообще запрещено, поскольку он относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Соответствующий запрет указан в Законе Пермского края № 565-ПК.