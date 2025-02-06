Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесах Прикамья ввели карантин на 3,48 тыс. га из-за распространения полиграфа

Новые очаги заражения выявили в Добрянском и Закамском лесничествах.

Источник: Комсомольская правда

На территории лесов Добрянского и Закамского лесничеств Пермского края выявили очаги распространения «уссурийского полиграфа». В лесных массивах территориальное управление Россельхознадзора установило карантинную фитосанитарную зону на площади 3,48 тыс. га.

«Карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта», — подчеркнули в ведомстве.

В лесах Перми вырубят 10 тысяч деревьев для борьбы с «полиграфом». Объем неликвидной древесины составит более 5 тыс. куб. метров.

экология