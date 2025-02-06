В лесах Прикамья ввели карантин на 3,48 тыс. га из-за распространения полиграфа

На территории лесов Добрянского и Закамского лесничеств Пермского края выявили очаги распространения «уссурийского полиграфа». В лесных массивах территориальное управление Россельхознадзора установило карантинную фитосанитарную зону на площади 3,48 тыс. га.
«Карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта», — подчеркнули в ведомстве.
В лесах Перми вырубят 10 тысяч деревьев для борьбы с «полиграфом». Объем неликвидной древесины составит более 5 тыс. куб. метров.