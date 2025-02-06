В Башкирии похолодает до −22 градусов

Сухая и морозная погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни. Об этом сообщают синоптики республиканского гидрометцентра.
По словам метеорологов, в пятницу, 7 февраля, ожидается северный ветер, из-за которого станет холоднее. Столбики термометров упадут ночью до −9,-14°, местами ожидаются морозы до −17,-22°, днем −5,-10°, в горных районах до 0°.
Характер погоды не изменится и в субботу, 8 февраля.
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