Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии похолодает до −22 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Сухая и морозная погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни. Об этом сообщают синоптики республиканского гидрометцентра.

По словам метеорологов, в пятницу, 7 февраля, ожидается северный ветер, из-за которого станет холоднее. Столбики термометров упадут ночью до −9,-14°, местами ожидаются морозы до −17,-22°, днем −5,-10°, в горных районах до 0°.

Характер погоды не изменится и в субботу, 8 февраля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.